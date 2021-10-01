FIFA 22 вышла, а в релизном трейлере Мбаппе, Бекхэм, Зидан и Руни

EA выпустила FIFA 22: теперь доступ к игре получили обладатели стандартного издания, хотя ещё с 22 сентября пробник на 10 часов дали подписчикам EA Play, а 27 числа футбольную карьеру начали покупатели ультимативного издания.

В честь премьеры издатель подготовил релизный трейлер с говорящим названием «Заряжено футболом». В нём снялись Килиан Мбаппе, Дэвид Бекхэм, Уэйн Руни, Зинедин Зидан и другие известные футбольные звёзды.

Где купить FIFA 22?

Вдобавок FIFA 22 продаётся на дисках в рознице — цены приблизительно аналогичные, но в продаже только версии для консолей.