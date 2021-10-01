FIFA 22 вышла, а в релизном трейлере Мбаппе, Бекхэм, Зидан и Руни
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EA выпустила FIFA 22: теперь доступ к игре получили обладатели стандартного издания, хотя ещё с 22 сентября пробник на 10 часов дали подписчикам EA Play, а 27 числа футбольную карьеру начали покупатели ультимативного издания.
В честь премьеры издатель подготовил релизный трейлер с говорящим названием «Заряжено футболом». В нём снялись Килиан Мбаппе, Дэвид Бекхэм, Уэйн Руни, Зинедин Зидан и другие известные футбольные звёзды.
Где купить FIFA 22?
- PS Store (PS5) — 5499 рублей
- PS Store (PS4) — 4899 рублей
- Steam (ПК) — 3499 рублей
- Origin (ПК) — 3499 рублей
- Microsoft Store (Xbox Series) — 70 долларов (5200 рублей)
- Microsoft Store (Xbox One) — 60 долларов (4500 рублей).
Вдобавок FIFA 22 продаётся на дисках в рознице — цены приблизительно аналогичные, но в продаже только версии для консолей.
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