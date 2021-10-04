«Именно настолько ужасна»: первые обзоры eFootball 2022

В сети появились первые обзоры футбольного симулятора eFootball 2022. Критики сходятся во мнении, что старт вышел катастрофическим.

Позорный запуск едва играбельной, графически отталкивающей игры, бросающий тень на наследие Pro Evolution Soccer. Konami, вероятно, убила новую франшизу ещё до того, как она началась.

Критики отмечают, что, помимо багов, в игре хватает и других проблем. Геймплей слишком медленный и неотзывчивый, физика мяча стала проще, а вратари пропускают даже самые нелепые голы.

eFootball 2022 — полная катастрофа. Это забагованное нечто, полностью забывающее лучшие геймплейные стороны Pro Evolution Soccer. Возможно, Konami сможет исправить некоторые проблемы, но шанс уже упущен.

На сайте Metacritic средний балл от игроков на разных платформах колеблется между 0,3 и 1,2, а от критиков от 1 до 3 из 10.

Новость по теме Konami извинилась за провал eFootball 2022 и пообещала исправить игру

eFootball 2022 вышла 30 сентября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК — теперь это сервис с постоянными обновлениями, благодаря которому ежегодно покупать новую часть не придётся. Первое крупное обновление выйдет в октябре.​