В FIFA 22 Ultimate Team теперь продаётся атрибутика в стиле аниме
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1 октября вышла FIFA 22, а вместе с ней в магазине Ultimate Team появились наборы с косметическими предметами. Первым паком для украшения стал сет Мирайи в стилистике аниме.
Новенький пилот-инженер Мирай и её древний меха Како столкнулись с первым в истории Кайджу XI уровня.
После невероятной победы над Кайджу, Мирай впитала силу её души.
Отпразднуйте победу Мирай и приобретите полный комплект кастомизации персонажа в течение ограниченного времени.
Полный комплект содержит баннеры, перформансы болельщиков, эмблему, тему стадиона, трофей поля, VIP-зону, домашнюю и гостевую формы.
Содержимое набора выглядит так
Первые отзывы игроков оказались резко негативными — пользователи опасаются, что EA берёт пример с Fortnite. Сет Мирайи обойдётся в 135 000 монет FUT или 1500 FIFA Points — это около 1000 рублей. Приобрести набор можно до 8 октября включительно, затем он пропадёт из магазина.
FiFA 22 вышла 1 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, ПК и Nintendo Switch.
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