Анастасия Ивлеева своими фото рекламирует Far Cry 6
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Ведущая Анастасия Ивлеева не остановилась на Cyberpunk 2077 и теперь связалась с Far Cry 6. Она опубликовала в «Инстаграме» серию фотографий из Яры — это как раз место действия шестой Far Cry.
В профиле звезды публикация недоступна — видимо, она будет появляться только в ленте в качестве рекламы. Описание, в общем-то, соответствует. На последней иллюстрации нарисован логотип Xbox, а текстом отмечается только консоли Xbox Series — про PS5, PS4, Xbox One и ПК ни слова.
В комментариях над фотографиями посмеялись, отметив слишком уж очевидный фотошоп. Любители PUBG на последней фото увидели дроп — остальное их уже не интересовало.
Far Cry 6 выходит 7 октября — мы уже прошли игру и готовим обзор и другие сопроводительные материалы.
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