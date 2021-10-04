EA, остановись: IGN выпустила разгромный обзор FIFA 22 для Nintendo Switch

IGN выпустила обзор FIFA 22 для Nintendo Switch — версия для гибридной консоли вот уже третий год получает немного оскорбительную приписку Legacy Edition, которая означает отсутствие каких-либо геймплейных или визуальных нововведений. Фактически EA вновь перевыпустила FIFA 19.
FIFA 22 на Nintendo Switch — это свежий пример отсутствия хоть какого-то уважения к аудитории, которую просят заплатить немалые деньги за тот же продукт. Этого попросту недостаточно.
Журналисты отмечают, что подобные обновления могли выпускать отдельно за небольшую доплату — всё-таки составы команд обновляются, — однако в EA почему-то решают просить за подобный продукт хоть и не полную стоимость, но всё равно большие суммы.
В этом году, кстати, новая FIFA на Switch стоит дешевле — 2999 рублей (за FIFA 21 всё ещё просят 3799 рублей).
Оценки IGN для FIFA для Nintendo Switch
- FIFA 18 — 5,5/10
- FIFA 19 — 5,8/10
- FIFA 20 — 4/10
- FIFA 21 — 2/10
- FIFA 22 — 2/10.
Нововведений попросту недостаточно. EA, пожалуйста, остановись.
FIFA 22 вышла 1 октября на всех актуальных платформах. Версии для консолей нового поколения отличаются новой системой анимации HyperMotion, позволяющей создавать новые анимации из уже имеющихся.
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