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EA, остановись: IGN выпустила разгромный обзор FIFA 22 для Nintendo Switch

EA, остановись: IGN выпустила разгромный обзор FIFA 22 для Nintendo Switch
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IGN выпустила обзор FIFA 22 для Nintendo Switch — версия для гибридной консоли вот уже третий год получает немного оскорбительную приписку Legacy Edition, которая означает отсутствие каких-либо геймплейных или визуальных нововведений. Фактически EA вновь перевыпустила FIFA 19.

FIFA 22 на Nintendo Switch — это свежий пример отсутствия хоть какого-то уважения к аудитории, которую просят заплатить немалые деньги за тот же продукт. Этого попросту недостаточно.

Журналисты отмечают, что подобные обновления могли выпускать отдельно за небольшую доплату — всё-таки составы команд обновляются, — однако в EA почему-то решают просить за подобный продукт хоть и не полную стоимость, но всё равно большие суммы.

В этом году, кстати, новая FIFA на Switch стоит дешевле — 2999 рублей (за FIFA 21 всё ещё просят 3799 рублей).

Оценки IGN для FIFA для Nintendo Switch

  • FIFA 18 — 5,5/10
  • FIFA 19 — 5,8/10
  • FIFA 20 — 4/10
  • FIFA 21 — 2/10
  • FIFA 22 — 2/10.
Нововведений попросту недостаточно. EA, пожалуйста, остановись.
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