В Steam появилась скидка в 92% на три части Battlefield со всеми дополнениями

В Steam можно купить комплект из игр серии Battlefield за 710 вместо 8497 рублей. Скидка на набор составила 92%. В него вошли Battlefield 1, Battlefield 4 и Battlefield 5.

В наборе идут особые издания шутеров со всеми вышедшими к ним дополнениями. В основном DLC добавили новые карты, виды оружия, скины и многое другое.

Каждую из частей также можно купить отдельно по сниженным ценам.

Новинка в серии Battlefield 2042 выйдет 19 ноября для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. 6 октября стартовал открытый бета-тест шутера для предзаказавших и владельцев подписки EA Play. Остальные получат доступ 8 октября в 10:00 мск.