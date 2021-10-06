В Steam появилась скидка в 92% на три части Battlefield со всеми дополнениями
Поделиться
В Steam можно купить комплект из игр серии Battlefield за 710 вместо 8497 рублей. Скидка на набор составила 92%. В него вошли Battlefield 1, Battlefield 4 и Battlefield 5.
В наборе идут особые издания шутеров со всеми вышедшими к ним дополнениями. В основном DLC добавили новые карты, виды оружия, скины и многое другое.
Каждую из частей также можно купить отдельно по сниженным ценам.
- Battlefield 4 — 299 рублей (-88%)
- Battlefield 1 — 299 рубле (-88%)
- Battlefield 5 — 349 рублей (-90%)
Новинка в серии Battlefield 2042 выйдет 19 ноября для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. 6 октября стартовал открытый бета-тест шутера для предзаказавших и владельцев подписки EA Play. Остальные получат доступ 8 октября в 10:00 мск.
Комментарии
- 6 октября 2021
-
17:59
-
17:42
-
17:22
-
17:12
-
15:38
-
14:57
-
14:08
-
13:44
-
12:50
-
12:20
-
11:51
-
11:35
-
11:22
-
11:05
-
10:52
-
10:34
-
10:00
-
09:47
-
08:46
- 5 октября 2021
-
22:18
-
21:54
-
21:32
-
20:36
-
19:59
-
19:36
-
19:07
-
18:58
-
18:39
-
18:09
-
18:07
-
17:18
-
16:40
-
16:24
-
16:03
-
15:37
Партнерский контент