Умер композитор серии Dragon Quest Коити Сугияма

В возрасте 90 лет от септического шока скончался Коити Сугияма — композитор серии Dragon Quest. Большую часть своей жизни Сугияма посвятил музыке и написал для франшизы более 500 композиций. Он также был известным дирижёром, а помимо игр работал над сериалами, аниме и телевизионными шоу.

В последние годы жизни композитор написал саундтрек для Dragon Quest Tact и Dragon Quest XII: The Flames of Fate. Первая версия вышла в 2020 году на iOS и Android, а вторая только готовится к релизу.

У Сугиямы множество наград. Так, например, в 2020 году правительство Японии признало композитора человеком, который внёс огромный вклад в развитие культуры. Страница музыканта есть и в книге рекордов Гиннесса — его признали старейшим композитором в игровой индустрии.