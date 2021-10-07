В Battlefield 2042 уже есть читеры – с первого дня беты

Тестирование Battlefield 2042 стартовало 6 октября — DICE рассказала о результатах первого дня в своём блоге. Разработчики заявили, что игроки сильно помогают студии с поиском и устранением различных ошибок в игре. Однако мест хватает не для всех.

Несмотря на все наши усилия, некоторые игроки всё ещё не могут попасть в игру из-за большой нагрузки на серверы. Мы продолжаем следить за активностью в разных регионах и расширяем число серверов по всему миру.

DICE ещё раз подчеркнула, что бета — всего лишь небольшая часть Battlefield 2042. Релизная версия будет отличаться в лучшую сторону.

Тем временем читеры уже обошли систему защиты Easy-Anti Cheat — об этом рассказал инсайдер Том Хендерсон. К своему сообщению в твиттере он приложил скриншот с демонстрацией нечестного софта и обещал поделиться подробностями чуть позже.

Battlefield 2042 выйдет 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Бета продлится до 10 октября, а уже 8 числа принять участие в тестировании смогут все желающие.