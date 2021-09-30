В Battlefield 2042 будет античит из Apex Legends и Gears 5

Electronic Arts рассказала о системе борьбы с читерами в Battlefield 2042. Начиная с открытой беты и на релизе в шутере будет установлен Easy-Anti Cheat. Об этом издатель рассказал в «Твиттере».

Это достаточно популярная технология, она используется во множестве современных онлайн-игр. В список входят Gears 5 от Microsoft, Apex Legends от той же Electronic Arts, Fortnite от Epic Games и другие тайтлы.

На официальном сайте EA также показала систему репортов, которая будет доступна прямо во время матча. На подозрительного игрока можно отправить жалобу, и её рассмотрят специалисты. Издатель будет предупреждать о забаненном нечестном игроке в отдельном уведомлении.

Battlefield 2042 выйдет 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.