В Battlefield 2042 будет античит из Apex Legends и Gears 5
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Electronic Arts рассказала о системе борьбы с читерами в Battlefield 2042. Начиная с открытой беты и на релизе в шутере будет установлен Easy-Anti Cheat. Об этом издатель рассказал в «Твиттере».
Это достаточно популярная технология, она используется во множестве современных онлайн-игр. В список входят Gears 5 от Microsoft, Apex Legends от той же Electronic Arts, Fortnite от Epic Games и другие тайтлы.
На официальном сайте EA также показала систему репортов, которая будет доступна прямо во время матча. На подозрительного игрока можно отправить жалобу, и её рассмотрят специалисты. Издатель будет предупреждать о забаненном нечестном игроке в отдельном уведомлении.
Battlefield 2042 выйдет 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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