Ремастер Crysis добавили в подписку EA Play для Origin

Сервис EA Play пополнился ремастером Crysis. Игра появилась в библиотеке Origin днём 8 октября, тогда как на других платформах — PlayStation, Xbox и Steam — в подписке шутера нет и не ожидается.
Обновлённая Crysis вышла на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК и получила смешанные отзывы пользователей и журналистов. Игроки жаловались на плохое техническое состояние и малое количество отличий от оригинала.
15 октября на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch появится комплект с ремастерами трилогии Crysis. Для консолей нового поколения предусмотрены улучшения вроде 60 FPS и ускоренных загрузок, но всё это реализовано благодаря обратной совместимости.
Компания LEGO выпустит новый набор «Титаник». Количество деталей в нём составляет 9090, тем самым делая комплект одним из самых крупных в истории. Предзаказ уже можно сделать примерно за 45 тыс. рублей.
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