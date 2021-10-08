LEGO представила огромный набор «Титаник» за 45 тысяч рублей

LEGO анонсировала набор с одним из самых известных кораблей — «Титаником». Он включает в себя 9090 деталей. Длина модели корабля из кубиков лего — 1,3 метра. Комплект стал одним из самых крупных в истории компании.

Особая деталь «Титаника» — возможность разделить отдельные части корабля для просмотра внутренностей. Там есть комнаты, бассейн, обеденный зал и многое другое. При создании набора не использовались наклейки — всё сделано с помощью принта.

Предварительный заказы набора начнутся 1 ноября по цене в $ 630 долларов (примерно 45 тыс. рублей). В продаже модель появится 8 ноября.

Первое место с 11695 деталями занимает набор с картой мира. На второй позиции ранее находилась модель Колизея — у неё 9036 элементов. Вероятно, теперь серебро заберёт «Титаник».