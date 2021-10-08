Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

LEGO представила огромный набор «Титаник» за 45 тысяч рублей

LEGO представила огромный набор «Титаник» за 45 тысяч рублей
Комментарии

LEGO анонсировала набор с одним из самых известных кораблей — «Титаником». Он включает в себя 9090 деталей. Длина модели корабля из кубиков лего — 1,3 метра. Комплект стал одним из самых крупных в истории компании.

Особая деталь «Титаника» — возможность разделить отдельные части корабля для просмотра внутренностей. Там есть комнаты, бассейн, обеденный зал и многое другое. При создании набора не использовались наклейки — всё сделано с помощью принта.

Предварительный заказы набора начнутся 1 ноября по цене в $ 630 долларов (примерно 45 тыс. рублей). В продаже модель появится 8 ноября.

Первое место с 11695 деталями занимает набор с картой мира. На второй позиции ранее находилась модель Колизея — у неё 9036 элементов. Вероятно, теперь серебро заберёт «Титаник».

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021