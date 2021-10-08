Симулятор FIFA могут переименовать, дедушка наиграл 2000 часов в Red Dead Redemption 2, стелс в S.T.A.L.K.E.R. 2 и игроки против Ghost Recon

Стелс в S.T.A.L.K.E.R. 2, ремастер трилогии GTA и игроки против Ghost Recon / Чемп.NEWS

Мы сделаем этот день незабываемым, ведь 13-й выпуск наших видеоновостей выходит именно в пятницу! В нём расскажем о дедушке, который наиграл во вторую Red Dead Redemption аж 2000 часов, стелсе в S.T.A.L.K.E.R. 2, ремастере трилогии GTA и острой реакции игроков на новый анонс Ubisoft.

13-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 13-го выпуска «Чемп.News»

Футбольный симулятор FIFA могут переименовать.

Как выглядит GTA 5 с топовыми модами и рейтрейсингом?

Игрокам не понравилась Ghost Recon Frontline

Ремастер трилогии GTA «засветился», когда возвращаемся в Вайс-сити?

И многое другое.

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