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GTA 5 на максималках, рейтрейсинг, моды, дедушка наиграл 2000 часов в RDR 2, FIFA переименуют, стелс в S.T.A.L.K.E.R. 2

Стелс в S.T.A.L.K.E.R. 2, ремастер трилогии GTA и игроки против Ghost Recon / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
S.T.A.L.K.E.R. 2
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Симулятор FIFA могут переименовать, дедушка наиграл 2000 часов в Red Dead Redemption 2, стелс в S.T.A.L.K.E.R. 2 и игроки против Ghost Recon

Мы сделаем этот день незабываемым, ведь 13-й выпуск наших видеоновостей выходит именно в пятницу! В нём расскажем о дедушке, который наиграл во вторую Red Dead Redemption аж 2000 часов, стелсе в S.T.A.L.K.E.R. 2, ремастере трилогии GTA и острой реакции игроков на новый анонс Ubisoft.

13-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 13-го выпуска «Чемп.News»

  • Футбольный симулятор FIFA могут переименовать.
  • Как выглядит GTA 5 с топовыми модами и рейтрейсингом?
  • Игрокам не понравилась Ghost Recon Frontline
  • Ремастер трилогии GTA «засветился», когда возвращаемся в Вайс-сити?
  • И многое другое.

Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.

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