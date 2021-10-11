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Фанаты «Звёздных войн» из Якутска сделали копию корабля Люка Скайуокера

Фанаты «Звёздных войн» из Якутска сделали копию корабля Люка Скайуокера
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Блогер и косплеер Айаал Фёдоров со своей командой сделал копию корабля T-65 X-wing из «Звёздных войн» — на нём летал Люк Скайоукер. Модель установили в парке «Урдэл» в Якутcке.

По словам Фёдорова, команда занималась созданием корабля на протяжении всего лета, и в итоге получился достойный результат. По размерам копия почти повторила оригинал.

Сначала в мастерской делали отдельные части T-65 X-wing. После этого все детали собрали и повезли на место в парке. Сборка заняла не так много времени, но команда всё равно приложила много усилий. Впереди у энтузиастов как минимум ещё два проекта — роботы R2-D2 и C3PO.

Ранее всё в том же Якутске Фёдоров с командой собрали корабль «Лезвие бритвы» из сериала «Мандалорец». Из-за сильного ветра модель упала и разбилась. Её пытались восстановить, но в итоге решили создать с нуля истребитель Люка Скайуокера.

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