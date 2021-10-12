Team Spirit проиграла первый матч в плей-офф The International 2021 и упала в лузера

Российская команда Team Spirit не смогла одолеть Invictus Gaming в первом раунде плей-офф The International 2021 по Dota 2. В четвертьфинале россияне проиграли коллективу из Китая со счётом 1:2 и упали в нижнюю сетку.

Теперь Spirit предстоит бороться за выживание в лузерах. Её оппонентом станет победитель пары Evil Geniuses — Elephant. Первая команда заходила на турнир в числе фаворитов, однако слабо выступила в групповой стадии. Вторая — коллектив китайских звёзд.

Другая российская организация — Virtus.pro — проведёт свой матч 13 октября с Vici Gaming. Поединок начнётся в 12:00 мск.

Ранее на The International 10 прошла церемония открытия — в ней по традиции выступил Гейб Ньюэлл, однако сделал это удалённо. А прошлые победители TI передавали Аегис друг другу и в конце поставили его на пьедестал.