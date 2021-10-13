Для World War 3 анонсировали президентский набор за 370 млн рублей — и его сразу купили
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MY.GAMES анонсировала президентский набор для World War 3 — его стоимость составляет 370 млн рублей. Он продаётся в единственном экземпляре.
В набор входит:
- Пожизненный доступ ко всем будущим боевым пропускам;
- Полноразмерная копия «шлема ронина»;
- Эксклюзивный образ оружия;
- Карта родного города и уникальный аватар покупателя;
- Главная роль в короткометражном фильме по франшизе.
Набор президента существует в единственном экземпляре. Это значит, что такого больше ни у кого никогда не будет. Он не только содержит копию культового уникального шлема ронина — его обладатель получит главную роль в фильме World War 3!
Этого недостаточно? По вашему подобию в игре будет сделан аватар, будет создана карта, повторяющая ваш родной город, а также вы сможете использовать эксклюзивный образ оружия.
Примечательно, что на сайте набор уже недоступен — неужели его успели купить? Мы уточняем этот вопрос у издателя.
Продолжение. Издатель подтвердил, что комплект уже кем-то зарезервирован — неизвестный внёс 70 тысяч рублей в качестве первого взноса!
World War 3 — тактический онлайн-шутер от первого лица, вышедший в октябре 2018-го. Впоследствии Farm 51 сняла его с продажи и полностью переработала проект. Закрытое бета-тестирование шутера начнётся 25 ноября 2021 года — чтобы в нём поучаствовать, необходимо приобрести один из наборов на официальном сайте. Минимальный комплект стоит 1190 рублей.
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