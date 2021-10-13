Первый день плей-офф The International 2021 посмотрели в среднем 853 тыс. зрителей

Esports Charts опубликовал статистику первого дня плей-офф The International 10 по Dota 2. Она учитывает просмотры турнира на YouTube, Twitch и внутри самой игры.

Среднее количество зрителей составило 853 021, а самым просматриваемым матчем стал поединок OG — Secret. На нём «присутствовало» чуть больше 1,39 млн человек — это абсолютный рекорд первого дня плей-офф The International.

Большинство зрителей предпочитает Twitch — платформа от Amazon в 2,5 раза обошла стримы на YouTube — её пиковый онлайн в категории Dota 2 составил более 801 тыс. человек.

Таблица после первого игрового дня

Матч российской Team Spirit против Invictus Gaming собрал у экранов около 1,1 млн человек — это второй результат игрового дня.

Новость по теме The International 2021: расписание второго дня плей-офф и сетка

Второй день плей-офф The International 10 стартовал 13 октября. Virtus.pro сыграет с Vici Gaming в верхней сетке, а Team Spirit поборется с Fnatic — проигравший покинет турнир. Плей-офф продлится до 17 октября. Лучшие команды мира сражаются за рекордный призовой фонд в $ 40 млн.