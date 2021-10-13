Team Spirit выиграла первый матч в сетке лузеров The International 2021

Российская команда Team Spirit переиграла Fnatic в нижней сетке The International 2021 по Dota 2. Таким образом коллектив гарантировал себе $ 1 млн призового фонда и продолжит борьбу на чемпионате.

Оппонент не вызвал проблем у российской команды. Team Spirit без особых трудностей выиграла первую карту и с такой же лёгкостью взяла вторую. Fnatic покинула чемпионат на 9-12 месте и заработала $ 800 тыс. призовых денег.

В следующем раунде плей-офф Team Spirit сразится с победителем пары OG — Quincy Crew. Матч между европейской и американской командой состоится 13 октября в 21:00 мск. Российская команда сыграет с триумфатором 15 октября в 9:00 мск.

The International 2021 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Лучшие команды мира сражаются за призовой фонд в $ 40 млн. Ранее Virtus.pro победила Vici Gaming и прошла в полуфинал верхней сетки.