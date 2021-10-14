За нового моба для Minecraft можно проголосовать

16 октября Mojang проведёт фестиваль Minecraft Live 2021. До его начала студия предлагает игрокам проголосовать за одного из трёх мобов, которого авторы добавят в следующей версии Minecraft.

Для выбора доступны три моба: Glare, Copper Golem и Allay. Про каждого из них разработчики рассказали в отдельных видео.

Glare

Поможет игрокам исследовать тёмные пещеры и характерными звуками будет предупреждать об опасности.

Allay

Также оказывает большую помощь и упрощает поиск предметов. Если дать этому созданию какую-то вещь, то он найдёт и принесёт такие же. Allay очень любит музыку и танцевать, поэтому доставлять подобранные предметы будет к музыкальному блоку.

Copper Golem

Медного голема, в отличие от первых двух мобов, можно собрать из меди самому. Со временем он окисляется и в итоге может превратиться в статую, однако этот эффект можно снять с помощью топора.

Благодаря моддеру Qbert есть возможность посмотреть на всех этих мобов в самой игре. Вероятно, они будут выглядеть именно так.

Отдать свой голос можно будет 16 октября во время мероприятия Minecraft Live 2021. Оно стартует в 19:00 мск.