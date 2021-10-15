Ракета в смокинге, комбинации в боях и босс — свежие детали «Стражей Галактики»

Издание IGN опубликовало три новых видео по игре «Стражи Галактики» от Eidos Montreal. Каждый ролик посвящён отдельному аспекту экшена — боевой системе, схватке с боссом и нарядам персонажей.

Костюмы героев

В «Стражах Галактики» членам команды можно менять внешний вид с помощью костюмов. В основном это наряды из альтернативных вселенных и комиксов.

В экшене будут образы и из фильма 2014 года, который срежиссировал Джеймс Ганн.

Тайтл предложит одеть команду в элегантные костюмы. Енот Ракета в смокинге и очках смотрится стильно.

Боевая система

Единственным играбельным героем выступит Звёздный Лорд. В его распоряжении пара бластеров, реактивные ботинки и другие навыки.

Лорд в состоянии сам справиться с противниками, но лучше подключить и других членов команды. В этом и заключается особенность экшена.

Питер Квилл может временно заморозить врага, а Дракс — добить его с помощью мощного удара. Конечно, команда будет помогать в боях даже без указаний лидера.

Особенно полезный навык для обездвиживания группы противников есть у Грута. Пока враги не могут дать отпор, их можно атаковать более мощными приёмами.

Битва с боссом. В этом ролике и описании ниже присутствуют спойлеры к сюжету

По ходу сюжета команда Стражей встретится с огромным четырёхлапым монстром. Атаковать его в тело не получится — уязвимы только лапы.

У босса довольно длинная полоска здоровья, поэтому нужно как можно чаще применять командные атаки, чтобы одолеть его.

В конце фрагмента побеждённое существо падает на землю, а игрок получает опыт. Стражи радуются победе и двигаются дальше.

Релиз «Стражей Галактики» состоится 26 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.