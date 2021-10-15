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Ракета в смокинге, комбинации в боях и босс — свежие детали «Стражей Галактики»

Ракета в смокинге, комбинации в боях и босс — свежие детали «Стражей Галактики»
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Издание IGN опубликовало три новых видео по игре «Стражи Галактики» от Eidos Montreal. Каждый ролик посвящён отдельному аспекту экшена — боевой системе, схватке с боссом и нарядам персонажей.

Костюмы героев

  • В «Стражах Галактики» членам команды можно менять внешний вид с помощью костюмов. В основном это наряды из альтернативных вселенных и комиксов.
  • В экшене будут образы и из фильма 2014 года, который срежиссировал Джеймс Ганн.
  • Тайтл предложит одеть команду в элегантные костюмы. Енот Ракета в смокинге и очках смотрится стильно.

Боевая система

  • Единственным играбельным героем выступит Звёздный Лорд. В его распоряжении пара бластеров, реактивные ботинки и другие навыки.
  • Лорд в состоянии сам справиться с противниками, но лучше подключить и других членов команды. В этом и заключается особенность экшена.
  • Питер Квилл может временно заморозить врага, а Дракс — добить его с помощью мощного удара. Конечно, команда будет помогать в боях даже без указаний лидера.
  • Особенно полезный навык для обездвиживания группы противников есть у Грута. Пока враги не могут дать отпор, их можно атаковать более мощными приёмами.

Битва с боссом. В этом ролике и описании ниже присутствуют спойлеры к сюжету

  • По ходу сюжета команда Стражей встретится с огромным четырёхлапым монстром. Атаковать его в тело не получится — уязвимы только лапы.
  • У босса довольно длинная полоска здоровья, поэтому нужно как можно чаще применять командные атаки, чтобы одолеть его.
  • В конце фрагмента побеждённое существо падает на землю, а игрок получает опыт. Стражи радуются победе и двигаются дальше.
Что нужно знать об игре «Стражи Галактики» до релиза Что нужно знать об игре «Стражи Галактики» до релиза

Релиз «Стражей Галактики» состоится 26 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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