Ракета в смокинге, комбинации в боях и босс — свежие детали «Стражей Галактики»
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Издание IGN опубликовало три новых видео по игре «Стражи Галактики» от Eidos Montreal. Каждый ролик посвящён отдельному аспекту экшена — боевой системе, схватке с боссом и нарядам персонажей.
Костюмы героев
- В «Стражах Галактики» членам команды можно менять внешний вид с помощью костюмов. В основном это наряды из альтернативных вселенных и комиксов.
- В экшене будут образы и из фильма 2014 года, который срежиссировал Джеймс Ганн.
- Тайтл предложит одеть команду в элегантные костюмы. Енот Ракета в смокинге и очках смотрится стильно.
Боевая система
- Единственным играбельным героем выступит Звёздный Лорд. В его распоряжении пара бластеров, реактивные ботинки и другие навыки.
- Лорд в состоянии сам справиться с противниками, но лучше подключить и других членов команды. В этом и заключается особенность экшена.
- Питер Квилл может временно заморозить врага, а Дракс — добить его с помощью мощного удара. Конечно, команда будет помогать в боях даже без указаний лидера.
- Особенно полезный навык для обездвиживания группы противников есть у Грута. Пока враги не могут дать отпор, их можно атаковать более мощными приёмами.
Битва с боссом. В этом ролике и описании ниже присутствуют спойлеры к сюжету
- По ходу сюжета команда Стражей встретится с огромным четырёхлапым монстром. Атаковать его в тело не получится — уязвимы только лапы.
- У босса довольно длинная полоска здоровья, поэтому нужно как можно чаще применять командные атаки, чтобы одолеть его.
- В конце фрагмента побеждённое существо падает на землю, а игрок получает опыт. Стражи радуются победе и двигаются дальше.
Релиз «Стражей Галактики» состоится 26 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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