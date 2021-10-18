За первые 24 часа трейлер нового «Бэтмена» посмотрели всего лишь 31 млн раз

Популярное издание про киноиндустрию Film Updates опубликовало статистику просмотров нового трейлера «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном.

Трейлер «Бэтмена» за 24 часа суммарно посмотрели 31 млн раз.

Для сравнения: тизер «Человека-паука: Нет пути домой» стал самым популярным трейлером в истории: за первые сутки его посмотрели аж 355,5 млн раз, а у «Мстители: Финал» — 289 млн.

Бэтмен — перезапуск серии фильмов о супергерое из Готэма, не связанный с большой киновселенной DC. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон, Коллин Фаррел и Зои Кравец.

По сюжету Бэтмен уже второй год занимается поимкой преступников. На этот раз на его пути встанут как минимум Пингвин и Загадочник. Премьера кинокомикса состоится 4 марта 2022 года. DC уже планирует два сиквела и даже несколько сериалов по вселенной для HBO Max.