«Страх — это оружие»: второй трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
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«Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном удостоился честь закрыть DC FanDome 2021 — создатели фильма показали второй трейлер картины, который раскрыл трёх основных злодеев. Среди них есть и Джокер, но его лицо не показали.
Трейлер на русском языке
Картина станет очередным перезапуском Тёмного рыцаря, однако на этот раз вокруг ленты создают чуть ли не отдельную вселенную — в планах не только сиквелы, но и спин-оффы вроде сериала про Пингвина и преступный мир Готэма.
В самом фильме, помимо Роберта Паттинсона в роли Бэтмена и Колина Фаррела в роли Пингвина, появятся:
- Зои Кравиц (Женщина-кошка)
- Пола Дано (Загадочник)
- Энди Сёркиса (Альфред)
- Джеффри Райта (комиссар Гордон).
Премьера фильма состоится уже 2 марта 2022 года.
Трейлер на английском языке
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