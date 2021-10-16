«Страх — это оружие»: второй трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

«Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном удостоился честь закрыть DC FanDome 2021 — создатели фильма показали второй трейлер картины, который раскрыл трёх основных злодеев. Среди них есть и Джокер, но его лицо не показали.

Трейлер на русском языке

Картина станет очередным перезапуском Тёмного рыцаря, однако на этот раз вокруг ленты создают чуть ли не отдельную вселенную — в планах не только сиквелы, но и спин-оффы вроде сериала про Пингвина и преступный мир Готэма.

В самом фильме, помимо Роберта Паттинсона в роли Бэтмена и Колина Фаррела в роли Пингвина, появятся:

Зои Кравиц (Женщина-кошка)

Пола Дано (Загадочник)

Энди Сёркиса (Альфред)

Джеффри Райта (комиссар Гордон).

Премьера фильма состоится уже 2 марта 2022 года.

Трейлер на английском языке