Elden Ring отложили, но скоро пройдёт бета — как принять в ней участие?

Bandai Namco неожиданно объявила о скором закрытом тестировании Elden Ring, на которое каждый желающий уже может записаться. Правда, есть и плохие новости — релиз отложили на месяц, до 25 февраля 2022 года.
Зарегистрироваться на тест надо на специальном сайте до 1 ноября.
Однако есть подвох: доступ к серверам будут открывать лишь на несколько часов — всего будет пять временных промежутков (московское время)
- первый — 12 ноября с 13:00 до 16:00.
- второй — 13 ноября с 5:00 до 8:00.
- третий — 13 ноября с 21:00 до 00:00.
- четвёртый — 14 ноября с 01:00 до 04:00.
- пятый — 15 ноября с 5:00 до 7:00.
Elden Ring — это духовная наследница Dark Souls от её же разработчиков. Помимо известных элементов культовой серии здесь добавят и элементы Sekiro: Shadows Die Twice вроде более свободного перемещения по миру и даже прыжка.
И без того загруженный февраль стал ещё более насыщенным на релизы: Dying Light 2, Horizon Forbidden West, Destiny 2: The Witch Quenn, The King of Fighters XV, SIFU, Saints Row и теперь Elden Ring.
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