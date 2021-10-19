«Невозможное возможно». Шипулин отреагировал на победу Team Spirit на The International

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин поздравил команду Team Spirit с титулом лучшей команды по Dota 2.

«Поздравляю ребят из киберспортивной команды Team Spirit с победой на чемпионате мира по игре Dota-2 — The International 10! Очень круто! Парни, вы большие молодцы!

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В решающем поединке наши буквально вырвали победу у команды из Китая (общепризнанных профи), вовремя собрались, сплотились и показали результат. Ребята из Team Spirit доказали всему миру, что можно не быть фаворитом турнира, никто из букмекеров может не делать ставки на твою победу, но всё невозможное возможно. Важно стремиться, стараться, не обращать внимания на хейт, а просто идти к победе несмотря ни на что.

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P.S. В чемпионате The International 10 принимали участие 18 команд из разных стран, команда из России ранее никогда не выигрывала. Так что это наша первая и, уверен, далеко не последняя, победа», — написал Шипулин в своём «инстаграме».