Life is Strange: True Colors выйдет на Nintendo Switch в декабре

Life is Strange: True Colors выйдет на Nintendo Switch в начале декабря 2021 года — сначала только в цифровом магазине. Об этом сообщили разработчики из студии Deck Nine, одновременно показав первый скриншот портативной версии.

Точную дату выхода назовут позже. На кадре можно увидеть главную героиню Алекс Чэнь, но без видео и других кадров сложно сказать, как в итоге будет выглядеть новинка в компромиссном варианте.

Life is Strange: True Colors вышла 10 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игроки и критики приняли игру тепло за счёт атмосферы, интересного сюжета и способностей главной героини. Третья часть куда ближе по атмосфере к оригиналу.

В феврале 2022 года состоится релиз обновлённых версий Life is Strange и Life is Strange: Before the Storm. Ремастеры получат улучшенные анимации, модели и текстуры, но их придётся покупать заново.