Это надо видеть! «Чемпионат» запускает Чемп.PLAY

Спортивный портал Championat.com запускает большое обновление раздела «Киберспорт» — Чемп.PLAY. Проект увеличивает масштабы освещения индустрии видеоигр и делает потребление контента более удобным.

Ключевое изменение — дизайн главной страницы. Она стала легкой и интерактивной, и заложила основу для будущего развития всего сайта.

Большую роль в гейминге играет визуал, и в Чемп.PLAY это учитывают: видеоконтент теперь занимает максимум места в разделе. Внутри не только информация о киберспортивных событиях, но и полезные статьи для всех любителей видеоигр: о гаджетах, стримингах, новинках и разработчиках.

Запуск Чемп.PLAY прокомментировал директор по цифровой стратегии медиахолдинга Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков:

На протяжении последнего времени мы наблюдаем активный рост интереса аудитории «Чемпионата» к видеоиграм. Логичным ответом на это становится изменение продукта в виде трансформации раздела «Киберспорт» в проект Чемп.PLAY.



В нем редакция получает возможность освещать мир видеоигр с помощью всех современных форматов, в том числе вертикального видео. Мы уверены, что индустрия видеоигр и интерес к ней будут расти и вовлекать в себя все больше спортивных болельщиков. Чемп.PLAY – это большой шаг к развитию «Чемпионата» как площадки, покрывающей все большее количество интересов фанатов спорта.