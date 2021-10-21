Это надо видеть! «Чемпионат» запускает Чемп.PLAY
Поделиться
Спортивный портал Championat.com запускает большое обновление раздела «Киберспорт» — Чемп.PLAY. Проект увеличивает масштабы освещения индустрии видеоигр и делает потребление контента более удобным.
Ключевое изменение — дизайн главной страницы. Она стала легкой и интерактивной, и заложила основу для будущего развития всего сайта.
Большую роль в гейминге играет визуал, и в Чемп.PLAY это учитывают: видеоконтент теперь занимает максимум места в разделе. Внутри не только информация о киберспортивных событиях, но и полезные статьи для всех любителей видеоигр: о гаджетах, стримингах, новинках и разработчиках.
Запуск Чемп.PLAY прокомментировал директор по цифровой стратегии медиахолдинга Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков:
На протяжении последнего времени мы наблюдаем активный рост интереса аудитории «Чемпионата» к видеоиграм. Логичным ответом на это становится изменение продукта в виде трансформации раздела «Киберспорт» в проект Чемп.PLAY.
В нем редакция получает возможность освещать мир видеоигр с помощью всех современных форматов, в том числе вертикального видео. Мы уверены, что индустрия видеоигр и интерес к ней будут расти и вовлекать в себя все больше спортивных болельщиков. Чемп.PLAY – это большой шаг к развитию «Чемпионата» как площадки, покрывающей все большее количество интересов фанатов спорта.
Комментарии
- 21 октября 2021
-
17:17
-
17:06
-
17:02
-
16:51
-
16:07
-
15:50
-
15:45
-
15:37
-
14:47
-
14:18
-
14:01
-
13:03
-
12:59
-
11:58
-
11:36
-
11:20
-
11:06
-
10:58
-
10:27
-
10:13
-
09:59
-
09:18
-
08:45
- 20 октября 2021
-
21:52
-
19:54
-
19:37
-
18:55
-
18:48
-
18:28
-
18:02
-
17:29
-
16:46
-
16:38
-
16:21
-
15:35
Партнерский контент