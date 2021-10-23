Игроки Valheim отправятся в Туманные земли

Создатели скандинавского выживания Valheim опубликовали сообщение, в котором рассказали о ближайших планах по развитию проекта.
Следующим крупным обновлением станет биом Туманные земли, который ранней был недоступен.
Ранняя версия Туманных земель
Разработчики экспериментируют с ладншафтом и текстурами для Туманных земель, а пока представили раннюю версию локации.
Сами создатели ещё не знают, как биом будет выглядеть в результате. Текстуры могут изменить ещё несколько раз. Кроме того, игровой процесс в Туманных землях будет ориентирован на исследование и приключения. До этого предлагалось в основном заниматься строительством.
Вместе с работой над новым биомом разработчики перерабатывают существующие локации, обновление для которых выйдет раньше Туманных земель. Так, художественный отдел усовершенствует Горы, которые будет ещё интереснее исследовать, по словам студии.
Концепт-арт обновлённых Гор
Концепт-арт обновлённых Гор
Кроме того, создатели Valheim анонсировали новую сессию вопросов и ответов, подробностями которой поделятся в ближайшее время.
Ранний доступ выживания Valheim вышел в Steam в феврале этого года и сразу же стал хитом сервиса. За первые пять недель было продано почти 6 млн копий игры. В магазине Valve у проекта 95% положительных отзывов.
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