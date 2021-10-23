Игроки Valheim отправятся в Туманные земли

Создатели скандинавского выживания Valheim опубликовали сообщение, в котором рассказали о ближайших планах по развитию проекта.

Следующим крупным обновлением станет биом Туманные земли, который ранней был недоступен.

Ранняя версия Туманных земель

Разработчики экспериментируют с ладншафтом и текстурами для Туманных земель, а пока представили раннюю версию локации.

Сами создатели ещё не знают, как биом будет выглядеть в результате. Текстуры могут изменить ещё несколько раз. Кроме того, игровой процесс в Туманных землях будет ориентирован на исследование и приключения. До этого предлагалось в основном заниматься строительством.

Вместе с работой над новым биомом разработчики перерабатывают существующие локации, обновление для которых выйдет раньше Туманных земель. Так, художественный отдел усовершенствует Горы, которые будет ещё интереснее исследовать, по словам студии.

Концепт-арт обновлённых Гор

Концепт-арт обновлённых Гор

Кроме того, создатели Valheim анонсировали новую сессию вопросов и ответов, подробностями которой поделятся в ближайшее время.

Ранний доступ выживания Valheim вышел в Steam в феврале этого года и сразу же стал хитом сервиса. За первые пять недель было продано почти 6 млн копий игры. В магазине Valve у проекта 95% положительных отзывов.