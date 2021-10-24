Герои Resident Evil поборются за выживание в Fortnite

Epic Games объявила о кроссовере Fortnite с серий Resident Evil. В королевской битве появился набор с обликами бойцов S.T.A.R.S. — Криса Редфилда и Джилл Валентайн.
Джилл Валентайн представлена в костюме из первой части Resident Evil, а Крис Редфилд — из пятой. Игрокам доступны и альтернативные облики — Джилл во время её побега от Немезиса в Раккун-Сити (ремейк Resident Evil 3) и Крис в пальто, которое он носил в заснеженной деревне (Resident Evil Village).
Также владельцы набора получат украшения на спину «Печатная машинка» и «Зелёная трава» с дополнительными красным и синим цветами, кирки «Электрошокер» и «Хот-Доггер», которая разработана корпорацией «Амбрелла», эмоцию «Прогулка под зонтиком» и загрузочный экран «Выживание».
Набор Resident Evil
Загрузочный экран «Выживание»
Раннее в Fortnite появились облики и предметы из «Дюны».
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