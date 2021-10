Создатели ремейка Destroy All Humans! 2 объяснили, почему обошли старые консоли

Ремейк Destroy All Humans! 2 не появится на PS4 и Xbox One. Это было сделано намеренно, поскольку мощность старых консолей накладывала ограничения на команду. Об этом рассказал помощник творческого руководителя Black Forest Studios Стефан Шмитц. Интервью вышло на сайте The Escapist.

По словам Шмитца, команда рассматривала два варианта. Первый: выпустить игру со слабыми визуальными эффектами даже по сравнению с первой частью ремейка Destroy All Humans!. Второй: отказаться от консолей прошлого поколения, чтобы не тратить время на оптимизацию, и создать большой мир и лучший игровой опыт.

Это был очень трудный выбор для всей команды, и мы решили выбрать второй вариант, так как это позволило нам сделать большой шаг вперёд для ремейка Destroy All Humans! 2 с точки зрения визуального качества.

Кроме того, Шмитц рассказал несколько подробностей готовящегося ремейка. В игре появится музыка на русском и японском языках, обновлённая разрушаемость зданий и переработанные локации. Оружие станет мощнее для большего погружения в хаос, а также усовершенствованная функция Gene Blender с концепцией «Человеческих ульев» и возможностью массового похищения людей.

Шмитц отметил, что создатели ремейка Destroy All Humans! 2 подошли к разработке с бережным отношением, как это было с переработанной первой частью. Релиз Destroy All Humans! 2 — Reprobed состоится в 2022 году на PS5, Xbox Series и ПК.