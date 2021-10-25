Российский художник изобразил «жигули» в стиле Cyberpunk 2077

Российский художник Евгений Зубков показал свой концепт-арт для нереализованного проекта в 2020 году.
На рисунке можно увидеть «жигули» в стиле киберпанка. Судя по всему, это такси. Задняя часть автомобиля напоминает классические машины из Cyberpunk 2077. Также можно заметить никнейм художника — frm 46. Ещё изменениям подверглись диски, шины и стекла.
На дверях слева есть надпись о системной ошибке и перезагрузке, а спереди виднеются жители. Вероятно, вся композиция происходит в Найт-Сити. Фанаты наверняка бы обрадовались, добавив разработчики такой автомобиль в свой ролевой экшен.
Ранее Евгений Зубков уже делился своими работами. Например, он рисовал отечественных черепашек-ниндзя. Арт понравился многим пользователям за аутентичность и атмосферу России. C другими работами художника можно ознакомиться в «Инстаграме».
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