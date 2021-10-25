«Сделай историю своей историей». Релизный трейлер Age of Empires 4

Microsoft представила кинематографический трейлер Age of Empires IV перед релизом игры.
В минутном ролике с настоящими актёрами демонстрируются реакция героев на действия врагов прямо на поле боя. Описание гласит:
Когда к ней попадают срочные новости о вражеской угрозе, командующая Делийским султанатом должна перехитрить оппозицию в битве ума и стратегии, которая перепишет страницы истории.
В Age of Empires IV четыре кампании и 35 миссий, который охватят события от Тёмных веков до эпохи Возрождения.
Игроки смогут выбирать из восьми детально воссозданных средневековых цивилизаций, среди которых Русь, Англия, Китай и Делийский султанат. Каждая обладает уникальными преимуществами в бою или экономике. Кроме того, в игре будут сетевые режимы до восьми участников в режимах PVP и PVE.
Стратегия выйдет 28 октября на ПК и будет доступна подписчикам Xbox Game Pass. В магазине Steam цена составляет 2499 рублей за обычную версию и 2999 рублей за расширенную версию.
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