Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сегодня выйдет мясной шутер Forgive Me Father от 1C и польской команды Byte Barrel

Сегодня выйдет мясной шутер Forgive Me Father от 1C и польской команды Byte Barrel
Комментарии

Компания 1C Entertainment и студия Byte Barrel уже сегодня выпустят Forgive Me Father в раннем доступе Steam. Игра представляет из себя мясной ретрошутер со стилизованной под комиксы графикой.

По сюжету герой игры остался единственным человеком в здравом уме, который отправляется в путешествие в поисках ответов. Окружение в Forgive Me Father вдохновлено книгами Говарда Лавкрафта.

При уничтожении различных монстров у протагониста увеличивается уровень безумия. Он придаёт герою больше сил и активных навыков для борьбы с вечным злом. Способности можно выбирать в зависимости от стиля игры. В начале Forgive Me Father предложит двух персонажей: священника и журналиста. Каждый обладает уникальным деревом развития.

Forgive Me Father создана вручную, а на уровнях множество монстров и секретов. Как отмечают разработчики, рисованная под комиксы графика позволит игрокам сделать собственный комикс из скриншотов.

На старте игра предложит

  • 12 уровней
  • Священника
  • 6 видов оружия
  • 4 активных умения
  • 15 типов врагов
  • Двух боссов
  • Систему усовершенствования оружия
  • Систему развития персонажей

Создатели уже представили план по развитию Forgive Me Father до весны 2022 года. Тогда и состоится полноценный релиз игры.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021