Сегодня выйдет мясной шутер Forgive Me Father от 1C и польской команды Byte Barrel

Компания 1C Entertainment и студия Byte Barrel уже сегодня выпустят Forgive Me Father в раннем доступе Steam. Игра представляет из себя мясной ретрошутер со стилизованной под комиксы графикой.
По сюжету герой игры остался единственным человеком в здравом уме, который отправляется в путешествие в поисках ответов. Окружение в Forgive Me Father вдохновлено книгами Говарда Лавкрафта.
При уничтожении различных монстров у протагониста увеличивается уровень безумия. Он придаёт герою больше сил и активных навыков для борьбы с вечным злом. Способности можно выбирать в зависимости от стиля игры. В начале Forgive Me Father предложит двух персонажей: священника и журналиста. Каждый обладает уникальным деревом развития.
Forgive Me Father создана вручную, а на уровнях множество монстров и секретов. Как отмечают разработчики, рисованная под комиксы графика позволит игрокам сделать собственный комикс из скриншотов.
На старте игра предложит
- 12 уровней
- Священника
- 6 видов оружия
- 4 активных умения
- 15 типов врагов
- Двух боссов
- Систему усовершенствования оружия
- Систему развития персонажей
Создатели уже представили план по развитию Forgive Me Father до весны 2022 года. Тогда и состоится полноценный релиз игры.
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