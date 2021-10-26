Сегодня выйдет мясной шутер Forgive Me Father от 1C и польской команды Byte Barrel

Компания 1C Entertainment и студия Byte Barrel уже сегодня выпустят Forgive Me Father в раннем доступе Steam. Игра представляет из себя мясной ретрошутер со стилизованной под комиксы графикой.

По сюжету герой игры остался единственным человеком в здравом уме, который отправляется в путешествие в поисках ответов. Окружение в Forgive Me Father вдохновлено книгами Говарда Лавкрафта.

При уничтожении различных монстров у протагониста увеличивается уровень безумия. Он придаёт герою больше сил и активных навыков для борьбы с вечным злом. Способности можно выбирать в зависимости от стиля игры. В начале Forgive Me Father предложит двух персонажей: священника и журналиста. Каждый обладает уникальным деревом развития.

Forgive Me Father создана вручную, а на уровнях множество монстров и секретов. Как отмечают разработчики, рисованная под комиксы графика позволит игрокам сделать собственный комикс из скриншотов.

На старте игра предложит

12 уровней

Священника

6 видов оружия

4 активных умения

15 типов врагов

Двух боссов

Систему усовершенствования оружия

Систему развития персонажей

Создатели уже представили план по развитию Forgive Me Father до весны 2022 года. Тогда и состоится полноценный релиз игры.