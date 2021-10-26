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Злодей Far Cry 6 насмехается над игроками, если они бросили прохождение шутера

Злодей Far Cry 6 насмехается над игроками, если они бросили прохождение шутера
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Разработчики Far Cry 6 из Ubisoft присылают игрокам на почтовые ящики письма с напоминанием о том, что те давно не заходили в шутер и бросили прохождение. Диктатор Антон Кастильо саркастично благодарит геймеров за покидание Яры.

Пользователи обратили внимание на письма в конце октября. Помимо обращения антагониста, в них также можно увидеть личную статистику — количество часов, захваченные аванпосты и другую информацию.

Вероятно, таким образом Ubisoft планировала завлечь игроков обратно в шутер, если те давно в него не заходили. Такую инициативу от разработчиков явно не оценили. Некоторые считают, что у шутера проблемы с удержанием аудитории и разработчики пытаются поддержать интерес игроков.

Неудачная революция. Обзор Far Cry 6 Неудачная революция. Обзор Far Cry 6

Far Cry 6 вышла 7 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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