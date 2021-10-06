Неудачная революция. Обзор Far Cry 6

Far Cry 6 заинтриговала с первого показа, ведь выбранный Ubisoft лейтмотив — весьма плодородная почва для взращивания всевозможных геймплейных и сценарных решений.

Современная революция в декорациях Карибского бассейна, то есть вымышленного архипелага-государства Яра, под гнётом железной руки диктатора Антона Кастильо в исполнении Джанкарло Эспозито. И вроде бы что тут может пойти не так?

После полного прохождения, которое заняло чуть больше тридцати часов, авторитетно заявляем: не так пошло много чего.

Видеообзор Far Cry 6

Первым и основным камнем преткновения стали различия, которые возникают между игровым процессом и нарративом.

Геймплей тут пущен в отрыв и позволяет, как и в предыдущей игре серии, водиться с напарниками, только теперь это строго животные — и все они довольно колоритны:

крокодил готовый кинуть на прогиб обидчика;

готовый кинуть на прогиб обидчика; такса, чей девиз: «пошло-поехало»;

чей девиз: «пошло-поехало»; ну и наш фаворит — петух, который бросается на что угодно без страха и сомнений.

Добавьте сюда реактивный ранец с убойным эффектом, который вы таскаете на спине, и полную свободу действий. По сути, получается урезанная Just Cause, только от первого лица. То есть основные лейтмотивы игрового процесса — свобода и веселье, которые Ubisoft вручают игроку через самые разные механики.

Нарратив же пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, у нас есть злое зло в виде местного диктатора и совершаемых им или его подчиненными деяний. Эта часть сюжета подается с крайне серьезным лицом. Порой с настолько серьезным, что аж неловко как-то. Антагонист традиционно появляется изредка — в основном в коротких кат-сценах. И бóльшую их часть он выдаёт фразы, достойные цитатников Джейсона Стэтхэма или небезызвестного волка.

С другой — есть всевозможные отсылки к поп-культуре и молодежный сленг. А лидеры повстанческих движений попали на Яру будто бы с ближайшей рейв-вечеринки. Это всё сильно контрастирует с темой игры. В представлении Ubisoft современная революция — это что-то вроде музыкального фестиваля Burning Man.

О сюжете, как говорится, либо хорошо, либо ничего. Давайте остановимся на «ничего» во избежание спойлеров. В двух словах: злодей — ходячий цитатник, его приспешники — ходячие cтереотипы, а политический компас сценаристов колбасит так, будто его подобрал сам капитан Джек Воробей.

К сожалению, игровой процесс со всеми его возможностями всё ещё невероятно скучен. Для начала — тут жутко повторяющийся дизайн основных заданий.

По доброй традиции серии, которая сложилась после перехода франшизы к Ubisoft, основная задача игры — очистить местность от тиранов. На этот раз пять областей на карте под контролем сторонников диктатора. В каждой локации предстоит выполнять свои типы миссий.

Но главной проблемой практически каждого сюжетного задания, независимо от локации, стало отсутствие какой-либо постановки. У шутера проблема с удержанием внимания и фокусом.

К примеру, вот вы штурмуете здание с важной целью и думаете: «Ух, сейчас-то будет жаркая перестрелка в стиле «Матрицы» со стрельбой из-за колонн». Но нет, в нём просто размещён взвод солдат, которые стоят на месте и порой даже не реагируют на игрока. Одновременно перестреливаться предстоит от силы с парочкой из них.

А при обороне точки на протагониста просто поочерёдно в линию бегут по три-четыре солдата. Смотришь на это и словно переносишься в начало нулевых. Да чего уж там, в одной из областей половина заданий состоит из поиска и перевозки транспорта.

И ладно бы открытый мир был веселым или моделировал интересные ситуации, хотя бы как в пятой Far Cry, но… нет. Тут даже этого нет. Несмотря на то что огромную часть времени игрок просто ездит туда-сюда, ему едва ли встретятся какие-то интересные случайные события.

Да даже зачистка аванпостов стала в разы хуже, ведь расстановкой солдат, скорее всего занималась не самая продвинутая нейросеть. И, как правило, вся зачистка — это стрельба в головы от четырех до шести болванчиков, которых игра подсвечивает всеми возможными способами.

Фирменная песочница больше не работает. Ubisoft безуспешно пытается сделать больше и пересобрать то, что практически идеально работало в прошлых частях. Да и безусловное влияние оказала и Far Cry: New Dawn, где из-за неуместных RPG-элементов сильно пострадал экшен.

Эти самые элементы можно было и не заметить, если занести определённое количество реальных денег. Не совсем понятно, зачем в Far Cry 6 все эти уровни оружия, снаряжения и врагов в игре, кроме как для того, чтобы попытаться продать людям то, что им лень выбивать в открытом мире.

Пример: вот вы добываете оружие первого уровня, но в магазине уже ждут оружие, одежда и прочие прелести самого высокого уровня, готовые унять ваши геймплейные и эстетические потребности. Одежда здесь считается важным игровым элементом, ведь в ней скрыты все те бонусы, что в прошлых частях серии обычно прокачивались через древо умений, которое куда-то испарилась.



Зачем убрали прокачку, неясно. Видимо, очки умений в магазине игроки покупали не так охотно, как скинчики. Отметим, что разница между уровнями оружия некритичная. Мы и вовсе пробежали всю игру с винтовкой со стартового острова.



Это, опять же, отсылает нас к вопросу: зачем вообще игре все эти RPG-элементы?

Минутка о хорошем — Яра выглядит великолепно. Различные биомы, приятные глазу пейзажи, всё это есть, и на всё это крайне приятно и даже залипательно смотреть. Минутка закончилась.

Качество игрового и сценарного опыта, который вы получите, напрямую зависит от области, в которой проходит задание. Всё дело в децентрализованности, которая присуща процессу разработки игр от Ubisoft. Французский гигант делает игры силами десятка студий со всего мира, руками сотрудников самого разного уровня компетенций.

Прибавьте сюда необходимость создать невероятно огромный мир, наполненный хоть чем-то, и получите Far Cry 6. Да, это целое государство, которое ждёт, чтобы игрок начал его изучать. Но загвоздка в том, что изучать его не очень-то весело и не очень-то и нужно, ведь из-за возросшего масштаба серьёзно пострадало качество.

Отдавать ли до пяти тысяч рублей за красивую игру, представляющую собой Франкенштейна из едва работающих друг с другом механик, решать, разумеется, вам.