87-летний дедушка получил травму из-за Diablo 2: Resurrected

На форуме Reddit появился занимательный пост пользователя Chrompower. Как он заверяет, его 87-летний дедушка так много играет в Diablo II: Resurrected, что получил травму руки.

Дедушка познакомился с Diablo 2 ещё в 2000 году и был поражён игрой. Автор поста вспоминает, как он прожимал горячие клавиши исцеляющего зелья, пока его дедушка сражался с Владыкой Боли Дюриэлем.

Спустя несколько лет дедушка периодически возвращался в Diablo 2 и, когда он услышал о ремейке, его радости не было предела, рассказывает Chrompower. После этой новости дедушка снова принялся практиковаться в оригинальную Diablo 2.

Как подмечает Chrompower, у его дедушки есть проблемы с сердцем. Из-за этого пожилой человек боялся не дожить до релиза Diablo 2: Resurrected.

Что я могу сказать: его время в этом мире ещё не закончилось, поэтому он снова убивает демонов, как и 20 лет назад.

Chrompower приводит несколько интересных фактов о приключениях своего дедушки в Diablo 2: Resurrected:

Он играет много — около 10 часов в день;

Из-за этого дедушка получил травму руки (тендинит). Вместо перерыва он соорудил «конструкцию для подлокотников». Теперь дедушка играет с другой позиции, при которой ничего не болит;

Как и 20 лет назад, он играет за Колдунью. Телепортацию дедушка не использует, потому что это слишком быстро для него;

Дедушка зачищает области полностью. Он всё собирает и всех убивает;

Он умирает 5-10 раз в день;

Он убил Дюриэля с первого раза;

Дедушка просит своего внука сортировать тайник. В последний раз автор поста нашёл там очень редкую руну Vex;

Ему не нравятся очереди на серверах.

В конце своего рассказа Chrompower подводит итог:

Ты никогда не будешь слишком стар, чтобы убивать демонов. Это может быть сложнее или занять больше времени, но в конце дня Diablo падёт.