Появились качественные фотографии чёрных наушников 3D Pulse для PS5
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Беспроводная гарнитура 3D Pulse в расцветке «Чёрная полночь» должна появится в продаже до конца октября, а пока можно посмотреть на более детальные фото устройства. Снимки предоставило издание HYPEBEAST.
Sony анонсировала наушники в чёрном цвете в середине сентября. По функционалу и характеристикам гаджет абсолютно такой же, как и оригинальная гарнитура 3D Pulse белого цвета. Цена нового устройства должна составить 7999 рублей — повышение вряд ли произойдёт.
Гарнитура работает с ПК, PS4, PS5, Nintendo Switch и различными смартфонами. Подключить гаджет можно с помощью USB-адаптера или обычного провода.
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