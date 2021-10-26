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Главные релизы февраля 2022 года: Elden Ring, Destiny 2, Horizon Forbidden West, Dying Light 2, Saints Row

Февраль 2022 года под завязку набит играми. А время-то найдётся?
Михаил Шевкун
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Крупные релизы вроде Horizon Forbidden West и Elden Ring раздавят бедных Saints Row и SIFU.

Недавно Bandai Namco перенесла релиз Elden Ring на целый месяц, из-за чего теперь в феврале 2022 года возникло какое-то минное поле из громких премьер. Игр слишком много.

Это только основные релизы, весьма крупные тайтлы

И это помимо The King of Fighters XV, Vampire: The Masquerade – Swansong, Dynasty Warriors 9: Empires, Life Is Strange: Remastered Collection и Guild Wars 2: End of Dragons — все они тоже выйдут в феврале. Как минимум 11 так или иначе заметных релизов в течение месяца.

Вдобавок в январе на ПК завезут Monster Hunter: Rise (12 января) и God of War (14 января), а также планируют выпустить Pokemon Legends: Arceus и Rainbow Six Extraction. А в марте — Gran Turismo 7 (4 марта), некстген-версию GTA 5, Marvel's Midnight Suns и Tiny Tina's Wonderlands.

Начало 2022 года наклёвывается какое-то уж чересчур насыщенное, особенно февраль. Конечно, всегда есть шансы, что даты выхода перенесут и найдётся время продохнуть, однако с таким же успехом условная Battlefield 2042 может уехать с 19 ноября на 18 февраля.

Battlefield 2042 не готова. Её нужно перенести ещё раз Battlefield 2042 не готова. Её нужно перенести ещё раз

Если график не изменится, то аутсайдеры видны сразу. Тот же перезапуск Saints Row не приглянулся публике с самого анонса, а конкурировать с игрой от авторов Dark Souls он тем более не сможет.

Близость релиза игр сказывается на продажах лишь частично — вряд ли поклонник Saints Row предпочтёт Elden Ring только потому, что они выходят плюс-минус в одно время. Однако не исключена ситуация, когда новости и обсуждение одной игры могут просто похоронить всю рекламу другой.

Вспомните, насколько фанаты Dark Souls активно обсуждали каждый слух, утечку и скриншот Elden Ring. К релизу ведь подобное только многократно приумножится. У Saints Row и других релизов помельче вроде SUFI и интерактивной адвенчуры по Vampire: The Masquerade попросту нет шансов блеснуть.

Ключевыми фаворитами февраля сейчас безусловно выглядят Horizon Forbidden West и Elden Ring. Первая наверняка покажет самые высокие продажи, тогда как вторая будет активно обсуждаться многие недели до и после запуска.

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Вы только представьте, как много гайдов, роликов, прохождений и стримов побудит наследница Dark Souls — особенно учитывая, что после Sekiro: Shadows Die Twice вернулась полноценная ролевая составляющая с возможностью создавать различные билды персонажей с разными видами оружия. И всё это в куда более традиционном открытом мире.

У разработчиков будто бы мёдом намазаны определённые даты. Отложить премьеру хотя бы на несколько недель, чтобы попасть на более свободные числа, почему-то нельзя. Поэтому многие бестолково идут на бойню, которую они не могут выиграть.

Помните, как Titanfall 2 оказалась в тисках между Battlefield 1 и Call of Duty: Infinite Warfare? И ведь многие до сих пор припоминают это именно EA, однако глава Respawn Винс Зампелла не раз подтвердил, что решение было именно за разработчиками.

Что интересно, в Respawn и не подозревали, как много внимания привлечёт Battlefield 1 — это в студии поняли только на Е3 2016, когда шутер DICE буквально смёл с информационного поля бедную Titanfall 2. Но в студии верили, что качественный продукт продаст сам себя. Не продал.

Если игра хорошая, то она точно будет успешной. Кто-то всё ещё верит в это, однако даже Rockstar вкладывает сотни миллионов долларов в продвижение игр — а за этой студией, кажется, следят абсолютно все. Каждое действие компании в соцсетях генерирует сотни новостей. И нет, всё равно занимаются рекламой.

Поэтому февральским релизам остаётся пожелать только удачи и благоразумия разработчиков. Той же Saints Row с её неудачной рекламой — особенно. Недостаточно сделать просто хорошую игру, надо ещё умело продать её.

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