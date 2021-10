Февраль 2022 года под завязку набит играми. А время-то найдётся?

Недавно Bandai Namco перенесла релиз Elden Ring на целый месяц, из-за чего теперь в феврале 2022 года возникло какое-то минное поле из громких премьер. Игр слишком много.

Это только основные релизы, весьма крупные тайтлы

И это помимо The King of Fighters XV, Vampire: The Masquerade – Swansong, Dynasty Warriors 9: Empires, Life Is Strange: Remastered Collection и Guild Wars 2: End of Dragons — все они тоже выйдут в феврале. Как минимум 11 так или иначе заметных релизов в течение месяца.

Вдобавок в январе на ПК завезут Monster Hunter: Rise (12 января) и God of War (14 января), а также планируют выпустить Pokemon Legends: Arceus и Rainbow Six Extraction. А в марте — Gran Turismo 7 (4 марта), некстген-версию GTA 5, Marvel's Midnight Suns и Tiny Tina's Wonderlands.

Начало 2022 года наклёвывается какое-то уж чересчур насыщенное, особенно февраль. Конечно, всегда есть шансы, что даты выхода перенесут и найдётся время продохнуть, однако с таким же успехом условная Battlefield 2042 может уехать с 19 ноября на 18 февраля.

Если график не изменится, то аутсайдеры видны сразу. Тот же перезапуск Saints Row не приглянулся публике с самого анонса, а конкурировать с игрой от авторов Dark Souls он тем более не сможет.

Близость релиза игр сказывается на продажах лишь частично — вряд ли поклонник Saints Row предпочтёт Elden Ring только потому, что они выходят плюс-минус в одно время. Однако не исключена ситуация, когда новости и обсуждение одной игры могут просто похоронить всю рекламу другой.

Вспомните, насколько фанаты Dark Souls активно обсуждали каждый слух, утечку и скриншот Elden Ring . К релизу ведь подобное только многократно приумножится. У Saints Row и других релизов помельче вроде SUFI и интерактивной адвенчуры по Vampire: The Masquerade попросту нет шансов блеснуть.

Ключевыми фаворитами февраля сейчас безусловно выглядят Horizon Forbidden West и Elden Ring. Первая наверняка покажет самые высокие продажи, тогда как вторая будет активно обсуждаться многие недели до и после запуска.

Вы только представьте, как много гайдов, роликов, прохождений и стримов побудит наследница Dark Souls — особенно учитывая, что после Sekiro: Shadows Die Twice вернулась полноценная ролевая составляющая с возможностью создавать различные билды персонажей с разными видами оружия. И всё это в куда более традиционном открытом мире.

У разработчиков будто бы мёдом намазаны определённые даты. Отложить премьеру хотя бы на несколько недель, чтобы попасть на более свободные числа, почему-то нельзя. Поэтому многие бестолково идут на бойню, которую они не могут выиграть.

Помните, как Titanfall 2 оказалась в тисках между Battlefield 1 и Call of Duty: Infinite Warfare? И ведь многие до сих пор припоминают это именно EA, однако глава Respawn Винс Зампелла не раз подтвердил, что решение было именно за разработчиками.

Что интересно, в Respawn и не подозревали, как много внимания привлечёт Battlefield 1 — это в студии поняли только на Е3 2016, когда шутер DICE буквально смёл с информационного поля бедную Titanfall 2. Но в студии верили, что качественный продукт продаст сам себя. Не продал.

Если игра хорошая, то она точно будет успешной. Кто-то всё ещё верит в это, однако даже Rockstar вкладывает сотни миллионов долларов в продвижение игр — а за этой студией, кажется, следят абсолютно все. Каждое действие компании в соцсетях генерирует сотни новостей. И нет, всё равно занимаются рекламой.

Поэтому февральским релизам остаётся пожелать только удачи и благоразумия разработчиков. Той же Saints Row с её неудачной рекламой — особенно. Недостаточно сделать просто хорошую игру, надо ещё умело продать её.