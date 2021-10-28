У PlayStation стало на 20% больше разработчиков

В ходе квартального отчёта Sony директор по финансам Хироки Тотоки обсудил приобретение студий и будущие перспективы. Так, благодаря расширению PlayStation Studios штат разработчиков увеличился на 20%.
Sony за полгода с апреля 2021-го купила три — студии Housemarque, Firesprite и Bluepoint Games. По словам Тотоки, эти команды помогут развивать игры PlayStation Studios, а также улучшать рынок мобильных и ПК игр.
Мы планируем продолжать активно инвестировать, чтобы увеличить потенциал и будущее развитие.
Также стало известно, что Sony продала уже 13,4 млн экземпляров PS5, а в PS Store было продано более 76,4 млн игр. Растут и подписчики PlayStation Plus. Теперь их 47,2 млн человек.
Игры Sony для ПК отныне будут выходить под брендом PlayStation PC. Пока у издательства четыре игры, но этот список явно будет пополняться. Следующим тайтлом на ПК станет God of War.
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