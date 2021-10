PlayStation PC — новый издатель игр Sony в Steam

В онлайн-магазине Steam изменился издатель игр PlayStation — теперь это PlayStation PC. Ранее там значилась компания PlayStation Mobile, которая изначально была зарегистрирована как издатель мобильных, а не ПК-игр.

Судя по документам, компанию PlayStation PC LLC зарегистрировали в США в апреле 2021 года. Она заменит PlayStation Mobile для издания игр на ПК в Steam.

На данный момент у нового издательства значатся 4 игры:

Helldivers

Guns Up!

Everybody's Gone to the Rapture

Days Gone

God of War и Horizon Zero Dawn по-прежнему издаются под эгидой PlayStation Mobile.

В другом магазине на ПК — Epic Games Store — издателем игр Sony выступает Sony Interactive Entertainment.

Следующей игрой PlayStation на ПК станет God of War — он выйдет уже 14 января 2022. Позже в следующем году станет доступен сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection, включающий в себя четвёртую часть и спин-офф The Lost Legacy.