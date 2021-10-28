Раскрыты ближайшие планы Capcom и продажи последних хитов
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Capcom объявила, что до конца марта 2022 года не планирует крупных релизов — ожидать новую Resident Evil, сетевую Re:Verse и другие проекты явно не стоит.
Однако дополнения и порты вроде Monster Hunter: Rise для ПК, продолжат выпускать. Причём среди релизов есть как минимум тройка автоматов патинко — среди них, опять же, нашлось место и Monster Hunter.
Вместе с этим издатель рассказал о продажах своих хитов — правда, часть из них уже была известна:
- Monster Hunter: World — 20 млн копий
- Resident Evil 7 — 10 млн копий
- Resident Evil Village — 5 млн
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin — 1,3 млн копий.
В итоге ближайшей крупной новинкой Capcom станет сетевая забава Resident Evil Re:Verse — изначально игра должна была выйти одновременно с Resident Evil Village в мае, потом её отложили до лета, а теперь и вовсе на туманный 2022 год.
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