Раскрыты ближайшие планы Capcom и продажи последних хитов

Capcom объявила, что до конца марта 2022 года не планирует крупных релизов — ожидать новую Resident Evil, сетевую Re:Verse и другие проекты явно не стоит.

Однако дополнения и порты вроде Monster Hunter: Rise для ПК, продолжат выпускать. Причём среди релизов есть как минимум тройка автоматов патинко — среди них, опять же, нашлось место и Monster Hunter.

Вместе с этим издатель рассказал о продажах своих хитов — правда, часть из них уже была известна:

Monster Hunter: World — 20 млн копий

Resident Evil 7 — 10 млн копий

Resident Evil Village — 5 млн

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin — 1,3 млн копий.

В итоге ближайшей крупной новинкой Capcom станет сетевая забава Resident Evil Re:Verse — изначально игра должна была выйти одновременно с Resident Evil Village в мае, потом её отложили до лета, а теперь и вовсе на туманный 2022 год.