«Мы увидим его становление»: свежий ролик фильма Resident Evil с Альбертом Вескером

Кинокомпания Sony Pictures продолжает знакомить зрителей с персонажами экранизации Resident Evil. Свежий ролик посвящён Альберту Вескеру, которого сыграл актёр Том Хоппер («Академия Амбрелла»).

Вескер — один из самых узнаваемых персонажей франшизы. Он воспринимается как злодей, но в фильме покажут и его другую сторону. По словам Хоппера, лента расскажет о становлении Альберта Вескера. Высказался и режиссёр хоррора Йоханнес Робертс.

Мы увидим, как его персонаж развивается и становится Вескером, которого мы все знаем по играм.

В главных ролях: Том Хоппер (Альберт Вескер), Кая Скоделарио (Клэр Рэдфилд), Ханна Джон-Кэймен (Джилл Валентайн), Эван Джогиа (Леон Кеннеди) и Робби Амелл (Крис Рэдфилд).

В России картина получила название «Обитель зла: Раккун-Сити». Премьера фильма состоится 2 декабря.