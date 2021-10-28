«Мы увидим его становление»: свежий ролик фильма Resident Evil с Альбертом Вескером
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Кинокомпания Sony Pictures продолжает знакомить зрителей с персонажами экранизации Resident Evil. Свежий ролик посвящён Альберту Вескеру, которого сыграл актёр Том Хоппер («Академия Амбрелла»).
Вескер — один из самых узнаваемых персонажей франшизы. Он воспринимается как злодей, но в фильме покажут и его другую сторону. По словам Хоппера, лента расскажет о становлении Альберта Вескера. Высказался и режиссёр хоррора Йоханнес Робертс.
Мы увидим, как его персонаж развивается и становится Вескером, которого мы все знаем по играм.
В главных ролях: Том Хоппер (Альберт Вескер), Кая Скоделарио (Клэр Рэдфилд), Ханна Джон-Кэймен (Джилл Валентайн), Эван Джогиа (Леон Кеннеди) и Робби Амелл (Крис Рэдфилд).
В России картина получила название «Обитель зла: Раккун-Сити». Премьера фильма состоится 2 декабря.
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