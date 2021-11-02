Бесплатные игры PS Plus на ноябрь 2021 года уже доступны

Sony обновила ежемесячную подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus. Активировать бонусы можно в течение месяца, до 7 декабря, когда появится следующий сборник проектов для сервиса.
В этот раз игр целых шесть: три для VR и три традиционных проекта для PS5 и PS4.
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)
Обычная цена: 3579 рублей
Переиздание ролевой игры от дизайнера TES IV: Oblivion с интересной боевой системой и не очень интересным сюжетом. Проект не оправдал финансовых ожиданий издателя, но стал культовым в узких кругах. Теперь серией занимается THQ Nordic. Средний балл на Metacritic — 72.
Обычная цена: 1499 рублей (также доступна в EA Play)
Необычный мультиплеерный экшен, где нужно командно играть в вышибалу — мячом выбивать соперников. Это можно делать разными способами, в том числе закручивая мяч. Игра получила хорошие отзывы и активно поддерживается. Недавно стартовал очередной сезон. Средний балл на Metacritic — 82.
First Class Trouble (PS5, PS4)
Обычная цена: 1429 рублей
Кооперативная соревновательная игра, где шести игрокам предстоит выживать против смертельного искусственного интеллекта. Одни персонажи – обычные жители, а другие — повстанцы. Для победы надо хитрить, очаровывать и правильно догадываться. Среднего балла пока нет — игра выходит сразу в PS Plus.
The Walking Dead: Saints & Sinners (PS VR)
Обычная цена: 2849 рублей
Один из главных VR-хитов по мотивам «Ходячих мертвецов», который уже давно стал обязательной покупкой для владельцев шлемов виртуальной реальности. Средний балл на Metacritic — 79.
Обычная цена: 1789 рублей
Экшен в виртуальной реальности, в котором игрок сражается с магическими чудовищами в фэнтези-стилистике под синтвейв-музыку. Средний балл на Metacritic — 85.
The Persistence (PS5, PS4, PS VR)
Обычная цена: 2149 рублей
Хоррор, в котором главному герою предстоит выяснить, что стало с колонией людей в далёком космосе на космическом корабле. Критики отмечали, что The Persistence очень похожа на смесь Dead Space и Prey. Средний балл на Metacritic — 78.
Подборку игр на декабрь анонсируют вечером 1 декабря.
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