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Скачать бесплатные игры PS Plus на ноябрь 2021 года

Бесплатные игры PS Plus на ноябрь 2021 года уже доступны
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Sony обновила ежемесячную подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus. Активировать бонусы можно в течение месяца, до 7 декабря, когда появится следующий сборник проектов для сервиса.

В этот раз игр целых шесть: три для VR и три традиционных проекта для PS5 и PS4.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

Обычная цена: 3579 рублей

Переиздание ролевой игры от дизайнера TES IV: Oblivion с интересной боевой системой и не очень интересным сюжетом. Проект не оправдал финансовых ожиданий издателя, но стал культовым в узких кругах. Теперь серией занимается THQ Nordic. Средний балл на Metacritic — 72.

Knockout City (PS5, PS4)

Обычная цена: 1499 рублей (также доступна в EA Play)

Необычный мультиплеерный экшен, где нужно командно играть в вышибалу — мячом выбивать соперников. Это можно делать разными способами, в том числе закручивая мяч. Игра получила хорошие отзывы и активно поддерживается. Недавно стартовал очередной сезон. Средний балл на Metacritic — 82.

First Class Trouble (PS5, PS4)

Обычная цена: 1429 рублей

Кооперативная соревновательная игра, где шести игрокам предстоит выживать против смертельного искусственного интеллекта. Одни персонажи – обычные жители, а другие — повстанцы. Для победы надо хитрить, очаровывать и правильно догадываться. Среднего балла пока нет — игра выходит сразу в PS Plus.

The Walking Dead: Saints & Sinners (PS VR)

Обычная цена: 2849 рублей

Один из главных VR-хитов по мотивам «Ходячих мертвецов», который уже давно стал обязательной покупкой для владельцев шлемов виртуальной реальности. Средний балл на Metacritic — 79.

Until You Fall (PS VR)

Обычная цена: 1789 рублей

Экшен в виртуальной реальности, в котором игрок сражается с магическими чудовищами в фэнтези-стилистике под синтвейв-музыку. Средний балл на Metacritic — 85.

The Persistence (PS5, PS4, PS VR)

Обычная цена: 2149 рублей

Хоррор, в котором главному герою предстоит выяснить, что стало с колонией людей в далёком космосе на космическом корабле. Критики отмечали, что The Persistence очень похожа на смесь Dead Space и Prey. Средний балл на Metacritic — 78.

​Подборку игр на декабрь анонсируют вечером 1 декабря.

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