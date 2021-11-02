Diablo 4 и Overwatch 2 перенесли на 2023 год
Поделиться
Activision Blizzard на квартальном отчёте объявила о переносе Diablo 4 и Overwatch 2 — теперь обе игры выйдут не раньше 2023 года. Изначально их планировали запустить в течение 2022-го.
Причинами переноса называют перестановки в руководстве обеих команд: исполнительный продюсер командного шутера ушёл по собственному желанию, тогда как постановщика «Диабло» уволили на фоне громкого скандала.
Более того, что довольно иронично, во время отчёта стало известно об очередных перестановках в руководстве: единственным главой Blizzard станет Майк Ибарра, хотя ещё в августе он занял должность вместе с Джен Онеал. Девушка же займётся профсоюзной деятельностью. Журналисты сообщают, что сотрудники узнали о перестановках во время отчёта.
Главное с отчёта
- запуск Diablo 2: Resurrected назвали успешным
- Activision запланировала много новинок для 2022 года, включая Call of Duty
- ежегодная выручка Call of Duty Mobile выросла на 40%.
Комментарии
- 2 ноября 2021
-
23:58
-
22:24
-
21:49
-
21:16
-
20:21
-
20:16
-
20:02
-
19:47
-
19:01
-
18:45
-
18:33
-
18:16
-
17:04
-
16:52
-
16:34
-
16:03
-
15:55
-
15:01
-
14:50
-
14:48
-
14:32
-
14:29
-
13:57
-
13:29
-
13:18
-
12:58
-
12:24
-
12:00
-
11:51
-
11:36
-
10:58
-
10:14
-
09:43
-
09:20
-
09:15
Партнерский контент