Diablo 4 и Overwatch 2 перенесли на 2023 год

Activision Blizzard на квартальном отчёте объявила о переносе Diablo 4 и Overwatch 2 — теперь обе игры выйдут не раньше 2023 года. Изначально их планировали запустить в течение 2022-го.

Причинами переноса называют перестановки в руководстве обеих команд: исполнительный продюсер командного шутера ушёл по собственному желанию, тогда как постановщика «Диабло» уволили на фоне громкого скандала.

Более того, что довольно иронично, во время отчёта стало известно об очередных перестановках в руководстве: единственным главой Blizzard станет Майк Ибарра, хотя ещё в августе он занял должность вместе с Джен Онеал. Девушка же займётся профсоюзной деятельностью. Журналисты сообщают, что сотрудники узнали о перестановках во время отчёта.

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