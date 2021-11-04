Genshin Impact стала игрой с высочайшей выручкой за первый год в истории

Пользователи форума Resetera составили таблицу игр с самым высоким доходом за первый год. Данные приблизительны, однако брались из открытых источников: финансовых отчётов, официальных документов и приблизительных подсчётов. Судя по всему, Genshin Impact стала рекордсменом, обогнав даже Fortnite и GTA V.
По официальным данным, Genshin Impact заработала за первый год $ 2.1 млрд, как и Fortnite, однако пользователи так не считают. В официальный расчёт брался только доход с мобильного сегмента: без учёта ПК, PlayStation 5 и сторонних магазинов на Android.
Если сложить примерный доход с этих платформ, то проект заработал приблизительно $ 3.7 млрд, что делает Genshin Impact игрой с самой высокой выручкой за первый год в истории. Возможно, официальными данными разработчики поделятся позднее. В топ также вошли Red Dead Redemption 2, Animal Crossing: New Horizons и Call of Duty: Modern Warfare (2019).
Genshin Impact вышла 28 сентября 2020 на мобильные устройства, PS4 и ПК, а 28 апреля 2021 — на PS5. Игра распространяется полностью бесплатно, но имеет внутриигровой магазин, использующий реальную валюту. В проекте присутствуют элементы гатя-механик, позволяющие игрокам выбивать персонажей и предметы из платных лутбоксов.
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