Маркиньос возглавил седьмую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA анонсировала седьмую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил футболист Маркиньос с рейтингом 88.

Рядом с ним расположолись Янник Карраско с рейтингом 86 и Винисиус Жуниор с 85 баллами.

Лучшие карточки седьмой недели в FIFA 22 Ultimate Team

Маркиньос (88)

Янник Карраско (86)

Винисиус Жуниор (85)

Симон Кьер (85)

Рис Джеймс (84)

Хоакин Корреа (84)

Максимилиан Арнольд (84)

Джеймс Тавернье (84)

Футболисты доступны в игровых наборах до 11 ноября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Релиз FIFA 22 состоялся 1 октября, но до этого она была доступна в раннем доступе по подписке. Игра вышла на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее, для FIFA 22 анонсировали третий патч — голкиперы станут лучше сэйвить.