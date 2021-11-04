Маркиньос возглавил седьмую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA анонсировала седьмую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил футболист Маркиньос с рейтингом 88.
Рядом с ним расположолись Янник Карраско с рейтингом 86 и Винисиус Жуниор с 85 баллами.
Лучшие карточки седьмой недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Маркиньос (88)
- Янник Карраско (86)
- Винисиус Жуниор (85)
- Симон Кьер (85)
- Рис Джеймс (84)
- Хоакин Корреа (84)
- Максимилиан Арнольд (84)
- Джеймс Тавернье (84)
Футболисты доступны в игровых наборах до 11 ноября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Релиз FIFA 22 состоялся 1 октября, но до этого она была доступна в раннем доступе по подписке. Игра вышла на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее, для FIFA 22 анонсировали третий патч — голкиперы станут лучше сэйвить.
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