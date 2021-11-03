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Для FIFA 22 анонсировали третий патч. Голкиперы станут лучше сэйвить

Для FIFA 22 анонсировали третий патч. Голкиперы станут лучше сэйвить
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EA анонсировала второй патч для FIFA 22. Его выход состоится уже в «ближайшее время».

В этот раз авторы сосредоточились на ошибках, связанных со вратарскими сэйвами. Теперь голкиперы на близких дистанциях будут принимать более адекватные позиционные решения и нырять в нужный угол. EA при этом заявляет, что забивать сложнее не станет.

Помимо вратарей, разработчики также исправили «судейские» ошибки. Речь идёт о фолах на вратарях во время угловых, а также о статистике: иногда голы в собственные ворота засчитывались как удары по воротам противника.

Также разработчики добавили две новые аркадные игры в режим VOLTA и исправили ошибки в карьере тренера. Обновлению подверглись и формы, баннеры, мячи, флаги и предматчевые сцены.

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Обновление должно выйти в ближайшее время на ПК (Steam, Origin) и на следующей неделе на консолях.

Ранее в FIFA 22 Ultimate Team стартовало событие «Нарушители» в честь Хэллоуина.

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