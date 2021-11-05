В США угнали грузовик с видеокартами из линейки GeForce RTX 30

В США ограбили компанию по производству видеокарт и материнских плат EVGA. Неизвестные угнали грузовик корпорации с видеокартами из линейки GeForce RTX 30. Число устройств неизвестно, но, вероятно, в транспорте находились разные модели стоимостью от 24 до 150 тысяч рублей.

Представитель EVGA отметил, что злоумышленники не смогут вернуть устройства по гарантии, поскольку компании известны серийные номера видеокарт. А если воры всё же попробуют это сделать, то их вычислят и сообщат информацию полиции. В данный момент местоположение преступников неизвестно.

EVGA решила заручиться поддержкой граждан. Руководство компании оставило адрес электронной почты, чтобы в случае чего люди смогли сообщить о нахождении злоумышленников. Судя по всему, вознаграждение за это не полагается.

В комментариях покупатели видеокарт GeForce RTX 30 обеспокоились тем, что не получат своё устройство, поскольку его могли украсть. Для этого случая компания предложила проверить наличие по серийному номеру.