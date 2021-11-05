14-летний киберспортсмен победил в турнире по CoD: Warzone — но прогулял школу

Недавно прошёл турнир по Call of Duty: Warzone под названием The Last Dance in Verdansk c призовым фондом в 5,5 млн рублей ($ 75 тысяч). Победу в нём одержали два киберспортсмена — Destroy и Rivs.
Последнему 14 лет. Он ходит в школу, однако в честь триумфа решил её прогулять — не удивительно, учитывая заработок примерно в миллион рублей ($ 14 тысяч). По словам киберспортсмена, его родители не только не были против, но и фактически поддержали юное дарование.
Rivs подчеркнул, что ещё не решил, куда потратит деньги, поскольку сумма очень большая. Возможно, он купит что-то для родителей.
Они не могли мне поверить, но были действительно потрясены и горды за меня.
На победу юного киберспортсмена отреагировал профессиональный игрок под ником LouiCM. Он отметил, что заработать такие деньги в 14 лет — достойно. Однако когда он был в таком возрасте, его мама пыталась ограничить время игры на Xbox.
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