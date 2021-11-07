Нажми F: в Call of Duty: Vanguard трофеем отдали дань уважения популярному мему

Игроки обнаружили забавный трофей в Call of Duty: Vanguard под названием F. Он отсылает к мему «Удерживайте F, чтобы почтить память» из Call of Duty: Advanced Warfare.

Секретный трофей F в Call of Duty: Vanguard выдаётся, если подорваться на собственной гранате.

Видимо, разработчики из Sledgehammer решили напомнить сообществу о своём вкладе в массовую культуру. Мем образовался после выхода Call of Duty: Advanced Warfare. В одной из миссий на похоронах игрокам нужно нажать кнопку, чтобы было почтить память павшего сослуживца. За обе игры отвечает студия Sledgehammer.

Call of Duty: Vanguard вышла 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Шутер предлагает сюжетную кампанию, мультиплеер и зомби-режим.

2 декабря состоится интеграция Call of Duty: Vanguard с Warzone и начнётся первый сезон.