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Футболиста Диего Марадону могут убрать из FIFA 22

Футболиста Диего Марадону могут убрать из FIFA 22
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Карточку футболиста Диего Марадоны могут удалить из FIFA 22 Ultimate Team — об этом сообщает Eurogamer. В футсиме EA Sports аргентинская легенда находится в статусе «кумира» — и при этом является одним из лучших футболистов в игре.

Карточка футболиста стоит немало игровых монет

Карточка футболиста стоит немало игровых монет

Всё дело в авторских правах: согласно аргентинскому новостному сайту Infobae, судья признал иск о правах на товарный знак в отношении Марадоны со стороны Sattvica — компании Матиаса Морла, известного аргентинского юриста.

Во время заседания стало известно, что лицензия на футболиста у Electronic Arts появилась благодаря сделке с бывшим менеджером игрока по имени Стефано Чечи. В суде он не смог доказать, что у него были законные полномочия для подписания подобных документов.

Диего Марадона умер в ноябре 2020 от инфаркта, ему было 60 лет. За несколько месяцев до этого он подписал соглашение с Морлой — по контракту он займётся брендом футболиста. Вполне возможно, что лицензионный договор с Electronic Arts будет перезаключён — с лучшими условиями для юриста. Если же нет, то Марадона может полностью пропасть как из FIFA 22, так и из будущих частей франшизы.

Ранее, глава Take-Two Штраус Зельник увильнул от ответа на вопрос, станет ли внутренняя компания 2K заниматься футбольными симуляторами, если Electronic Аrts всё-таки потеряет лицензию FIFA.

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