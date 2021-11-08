Хакеры утверждают, что взломали PS5 и получили корневые ключи

Группа хакеров fail0verflow, взломавшая PS3 в 2010 году, якобы обошла систему защиты PlayStation 5 и получила корневые ключи новой консоли Sony. Обычно взлом устройств начинается именно именно с поиска корневых ключей, чтобы потом с помощью них получить доступ к функционалу.

Если у хакеров действительно есть ключи PS5, то они в теории могут запустить собственные шифровки и, например, получить игры без их покупки или пользоваться читами. Группа подчеркнула, что исправить эту уязвимость у Sony так просто не получится.

Забавно, но недавно о взломе PlayStation 5 сообщил и инженер по безопасности Google Энди Нгуен. Он смог запустить консоль в режиме отладки и получил доступ к соответствующим настройкам. Конечно, никаких данных Нгуен раскрывать не собирается.

Энди Нгуен помогает Sony находить различные уязвимости в системах её консолей. Однажды он даже получил от компании $ 10 тыс (примерно 714 тыс. рублей) за нахождение проблем в системе безопасности.