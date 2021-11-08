Хакеры утверждают, что взломали PS5 и получили корневые ключи

Группа хакеров fail0verflow, взломавшая PS3 в 2010 году, якобы обошла систему защиты PlayStation 5 и получила корневые ключи новой консоли Sony. Обычно взлом устройств начинается именно именно с поиска корневых ключей, чтобы потом с помощью них получить доступ к функционалу.
Если у хакеров действительно есть ключи PS5, то они в теории могут запустить собственные шифровки и, например, получить игры без их покупки или пользоваться читами. Группа подчеркнула, что исправить эту уязвимость у Sony так просто не получится.
Забавно, но недавно о взломе PlayStation 5 сообщил и инженер по безопасности Google Энди Нгуен. Он смог запустить консоль в режиме отладки и получил доступ к соответствующим настройкам. Конечно, никаких данных Нгуен раскрывать не собирается.
Энди Нгуен помогает Sony находить различные уязвимости в системах её консолей. Однажды он даже получил от компании $ 10 тыс (примерно 714 тыс. рублей) за нахождение проблем в системе безопасности.
- 8 ноября 2021
-
14:49
-
14:34
-
13:57
-
13:45
-
13:30
-
13:18
-
12:37
-
12:26
-
11:46
-
11:22
-
10:39
-
09:57
-
09:46
-
09:15
-
08:49
-
02:26
-
01:53
-
01:21
-
01:18
-
00:42
- 7 ноября 2021
-
21:58
-
20:05
-
19:07
-
18:38
-
18:28
-
17:43
-
16:31
-
16:13
-
15:42
-
14:59
-
14:21
-
13:56
-
01:01
- 6 ноября 2021
-
19:07
-
18:55